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Уральская авиакомпания вывезла 317 бездомных животных из Афганистана в Канаду

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании "Авиакон Цитотранс" в среду доставил в аэропорт канадского Ванкувера из Кабула (Афганистан) транзитом через Турцию и Исландию сотни бездомных животных, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле.

"По сообщениям СМИ, основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс еще в августе 2021 года безуспешно пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многие из которых были оставлены хозяевами, в спешке покидавшими Афганистан после захвата власти талибами ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Будучи гражданкой США, сначала она хотела переправить кошек и собак в Америку, однако не смогла получить соответствующее разрешение компетентных органов США на ввоз такого количества своих подопечных", - говорится в сообщении.

В вывозе животных ветеринарной клинике помогли канадская благотворительная организация защиты животных Thank Dog I am Out Rescue Society и ее партнеры, зафрахтовавшие чартер "Авиакон Цитотранс".

"У нас есть многолетний успешный опыт транспортировки разных животных - от дельфинов до лошадей и носорогов. В ноябре 2020 года мы перевезли знаменитого слона Каавана - благодаря своей не менее известной покровительнице, певице Шер, он был доставлен на нашем самолете из Пакистана в питомник в Камбодже", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Авиакон Цитотранс" Валерия Савельева.

По данным пресс-службы, Ил-76ТД, который эксплуатирует "Авиакон Цитотранс", подходит для транспортировки живых грузов. В герметичной грузовой кабине такого типа самолета поддерживается необходимый для перевозки людей и животных уровень давления. Кроме того, высота грузовой кабины позволила разместить в ней клетки с собаками и кошками в три-четыре яруса и тем самым обеспечить свободный доступ к каждому питомцу. Во время стоянок в Турции и Исландии грузовая кабина обогревалась вспомогательной силовой установкой.

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