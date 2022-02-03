Российские истребители выполнили тренировочные полеты в небе Армении

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи истребительной авиации Южного военного округа с авиабазы Эребуни (Армения) выполнили учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования. Военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес, посадке на ограниченную площадку при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие выполняли задачи в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывистым ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в учениях приняли участие порядка десяти самолетов.