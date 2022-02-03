Путин рассказал о стратегическом партнерстве между РФ и Китаем

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 проектов на сумму свыше $120 миллиардов сегодня находятся в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", которая написана для китайского информагентства "Синьхуа", Путин отмечает, что речь идет о 65 проектах в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство.

Путин подчеркивает, что "между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс". "Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов", - отмечает Путин, называя в частности сооружение с участием "Росатома" на китайских АЭС четырех новых энергоблоков.

Путин также подчеркнул, что РФ и КНР "последовательно расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций".

Кроме того, он обращает внимание на возможности в развитии партнерства с Китаем в таких отраслях, как освоение космоса, в том числе "в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции".