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Путин выразил надежду на сотрудничество с КНР в борьбе с COVID-19

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на расширение кооперации с Китаем в сфере производства и поставок вакцин от коронавируса.

"Признательны китайским коллегам за содействие налаживания производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", своевременную организацию поставок в нашу страну необходимых средств защиты", - пишет Путин в статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", которая написана для китайского информагентства "Синьхуа".

"Рассчитываем, что такая кооперация будет расти и укрепляться", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил начало III фазы международных клинических испытаний вакцины против коронавируса V-01 разработки китайской компании Livzon Mabpharm Inc.

Владимир Путин Россия Китай Kоронавирус

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