В Китае начали предлагать аэрозольную вакцину от COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Шанхае гражданам начали предлагать вакцину от коронавируса COVID-19 в виде аэрозоля, который вдыхается через рот, сообщает в среду Associated Press.

Новая вакцина представляет собой газообразную субстанцию, которую необходимо вдохнуть ртом. Ее бесплатно предлагают в качестве "бустерной" дозы тем, кто уже проходил вакцинацию инъекцией ранее.

На видео, опубликованном местными СМИ, запечатлено, как люди вдыхают вакцину из стакана через трубочку. После медленного вдыхания вакцины необходимо задержать дыхание на пять секунд, вся процедура занимает не более 20 секунд.

"По ощущениям это как пить молочный чай. Когда я вдохнул это, оно было сладковатым", - рассказал один из жителей Шанхая, прошедший ревакцинацию.

Китайский регулятор одобрил вакцину для использования в качестве "бустерной" дозы в сентябре. Ее разработала китайская биофармацевтическая компания Cansino Biologics Inc. как аэрозольную версию своей вакцины. Она прошла клинические испытания в Китае, Венгрии, Пакистане, Малайзии, Аргентине и Мексике.