Эксперт заявил, что детей нужно прививать для увеличения коллективного иммунитета в РФ

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Для формирования коллективного иммунитета от коронавируса необходимо привить 80% населения, в том числе и детей, вакцинация которых от COVID-19 стартовала на этой неделе в ряде регионов, заявил "Интерфаксу" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Когда мы говорим о формировании коллективного иммунитета, нельзя разделять его на взрослый и детский. Мы должны сформировать его во всем обществе, а это возможно, если будет привито до 80% всего населения, независимо от возраста. Дети - это составная часть общества. Когда они будут вакцинироваться, тем самым будут также участвовать в увеличении коллективного иммунитета", - сказал Горелов, отвечая на вопрос агентства о том, какой процент детей нужно привить для достаточного уровня формирования коллективного иммунитета в данной возрастной категории.

При этом специалист подчеркнул, что "вакцинация полностью добровольная, и родители сами решают этот вопрос".

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М", которая представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.

Ряд регионов РФ объявил о начале вакцинации препаратом подростков. Как сообщал 31 января в эфире телеканала "Россия 24" глава центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, вакцину "Спутник М" получили порядка 10 тыс. подростков.