Послу Украины заявили протест из-за прилетевшего в Белоруссию беспилотника

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Посла Украины в Белоруссии вызвали в МИД, где вручили протест из-за запуска беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

"3 февраля 2022 года в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

По информации МИД, украинский беспилотник 24 января незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был зафиксирован в воздушном пространстве республики и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский" (один из полигонов, где проводится совместное белорусско-российское учение - ИФ), - отметили в МИДе.

"До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Совместные учения России и Белоруссии

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").