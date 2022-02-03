В Киеве опровергли запуск украинского беспилотника на территорию Белоруссии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украина не запускала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территорию Белоруссии, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - написал Николенко в твиттере.

Посла Украины в Минске Белоруссии Игоря Кизима вызвали 3 февраля в МИД Белоруссии, где вручили протест из-за запуска беспилотника. По информации МИД, украинский беспилотник 24 января незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был зафиксирован в воздушном пространстве республики. Утверждается, что впоследствии его смогли посадить специалисты Вооруженных сил Белоруссии.

Минск утверждает, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Это один из полигонов, где проводятся совместные белорусско-российские учения.