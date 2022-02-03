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В Таллине протестующие против COVID-ограничений закидали полицию снежками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В столице Эстонии сотни антиваксеров попытались в четверг въехать на Вышгород (возвышенная часть Старого города в Таллине). В столицу приехали и протестующие из других городов Эстонии.

По примеру канадцев они назвали свои автокараваны "Конвоями свободы 2022" и выдвинули лозунги за свободу принятия решений о вакцинации от COVID-19 и против ношения масок.

Однако полиция не пропустила их к месту предполагавшегося автопикета. В центре города возникли заторы. Из-за протестующих пришлось перенаправить общественный транспорт.

Протестующим разрешили подняться к парламенту только пешком. Местами произошли стычки протестующих с полицией, стражей порядка закидали снежками.

После пикета протестующие собрались у торгового центра Sikupilli.

Протестующие вдохновились событиями в Канаде, где в конце января прошла подобная акция из многокилометрового конвоя грузовиков, вынужденных терять время на американо-канадской границе из-за введенного требования для водителей о вакцинации.

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