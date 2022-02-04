Власти Эстонии составили карту готовности на случай военных действий на Украине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг обсудило готовность страны к тому, чтобы справиться с последствиями эскалации возможных военных действий России на Украине, и определило задачи обеспечения полного комплекса национальной обороны.

"Прямой военной угрозы Эстонии нет, но каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий на Украине. Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности", - приводит слова премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas) пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнула, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является самостоятельная обороноспособность и всесторонняя национальная оборона.

"Как общество мы должны быть готовы к потоку военных беженцев, углубляющемуся энергетическому кризису, кибератакам, а также к более широким экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план по повышению готовности страны и борьбе с такими ситуациями", - сказала Каллас.

Так, министерство иностранных дел видит своей главной задачей в области обеспечения безопасности тесное общение с союзниками, готовность поддерживать граждан Эстонии на Украине и активно работать в международных организациях.

Для реализации целей в области военной национальной обороны правительство дополнительно выделяет 380 млн евро, впереди напряженный период учений как на суше и в воздухе, так и на море.

Главной задачей местных органов власти должно стать обеспечение в кризисных ситуациях основных услуг и средств к существованию людей на местах. Министерству экономики и коммуникаций поручено предотвращение и устранение сбоев в непрерывности услуг и последствий кризиса для экономики страны. Повышенное внимание должно быть уделено кибербезопасности, считает правительство.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.