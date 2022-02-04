Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Власти Эстонии составили карту готовности на случай военных действий на Украине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг обсудило готовность страны к тому, чтобы справиться с последствиями эскалации возможных военных действий России на Украине, и определило задачи обеспечения полного комплекса национальной обороны.

"Прямой военной угрозы Эстонии нет, но каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий на Украине. Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности", - приводит слова премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas) пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнула, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является самостоятельная обороноспособность и всесторонняя национальная оборона.

"Как общество мы должны быть готовы к потоку военных беженцев, углубляющемуся энергетическому кризису, кибератакам, а также к более широким экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план по повышению готовности страны и борьбе с такими ситуациями", - сказала Каллас.

Так, министерство иностранных дел видит своей главной задачей в области обеспечения безопасности тесное общение с союзниками, готовность поддерживать граждан Эстонии на Украине и активно работать в международных организациях.

Для реализации целей в области военной национальной обороны правительство дополнительно выделяет 380 млн евро, впереди напряженный период учений как на суше и в воздухе, так и на море.

Главной задачей местных органов власти должно стать обеспечение в кризисных ситуациях основных услуг и средств к существованию людей на местах. Министерству экономики и коммуникаций поручено предотвращение и устранение сбоев в непрерывности услуг и последствий кризиса для экономики страны. Повышенное внимание должно быть уделено кибербезопасности, считает правительство.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.

Эстония Украина Россия

Новости по теме

Новости

США начали переброску американских военных в Европу

Пентагон считает, что РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на Украину

МИД ФРГ заявил, что ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии

NYT сообщила о планах России сымитировать нападение украинских военных

В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });