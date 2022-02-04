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Канцлер Германии Шольц посетит Украину 14 февраля перед визитом в Москву

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц нанесет визит в Киев 14 февраля, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Deutsche Welle.

После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, в преддверии визита на Украину и РФ, канцлер Германии 7 февраля будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

8 февраля с визитом на Украине будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, а 7-8 февраля Киев посетят министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок.

Германия Олаф Шольц Украина РФ

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