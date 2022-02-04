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Экс-дипломат ФРГ оставил работу в "дочке" Nord Stream 2 AG после запрета от МИДа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший германский дипломат Дитер Вальтер Халлер, член наблюдательного совета дочерней компании Gas for Europe GmbH, назначенный компанией Nord Stream 2 AG, проинформировал о решении отказаться от своего мандата.

"Мы с сожалением приняли его решение к сведению", - говорится в релизе компании Nord Stream 2 AG.

Ранее газета Die Zeit сообщала, что МИД Германии запретил Халлеру работать в Gas for Europe. Внутренняя проверка показала, что такую "деятельность нужно запретить, поскольку она касается служебных интересов".

Nord Stream 2 AG назначила Михаэля Файста (в настоящее время на пенсии, ранее руководил компанией enercity AG) и Вольфганга Петерса (управляющий директор The Gas Value Chain Company GmbH) в качестве новых членов наблюдательного совета Gas for Europe GmbH. В ходе следующего заседания наблюдательного совета будет избран его председатель.

Состав и порядок работы наблюдательного совета компании Gas for Europe GmbH соответствуют требованиям германского законодательства (Paragraphen 10d des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)), отмечает NS2.

В январе оператор строительства газопровода "Северный поток 2" - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG - учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы.

Германия Nord Stream 2 AG Северный поток 2

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