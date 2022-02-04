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В Маниле случился пожар в российском посольстве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Маниле случился пожар в российском посольстве, никто не пострадал, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

К горящей дипмиссии быстро подъехали пожарные. Последствия пожара устраняются. Выясняется его причина.

МИД Филиппины Манила

Новости

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