В Маниле случился пожар в российском посольстве
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Маниле случился пожар в российском посольстве, никто не пострадал, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.
#ФИЛИППИНЫ— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 4, 2022
⚡4 февраля в здании Посольства России в Маниле произошло возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы.
Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются. pic.twitter.com/wBl88rvGob
К горящей дипмиссии быстро подъехали пожарные. Последствия пожара устраняются. Выясняется его причина.