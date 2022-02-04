Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожар нанес значительный ущерб зданию российского посольства в Маниле, сообщил департамент информации МИД России, ссылаясь на предварительные данные.
Здание загорелось вечером 4 февраля. Дипломатов, персонал и их родственников успели вывести, никто не пострадал. Пожар был сильным.
"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", - отмечается в сообщении.
#ФИЛИППИНЫ— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 4, 2022
⚡4 февраля в здании Посольства России в Маниле произошло возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы.
Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются. pic.twitter.com/wBl88rvGob