В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Австрии из-за схода лавины в окрестностях города Шписс (Тироль) погибли пять человек, пишет газета Krona cо ссылкой на заявление полиции.

Лавина сошла в 13:40 (15:40 по московскому времени). По предварительным данным, под завал попала группа лыжников из Швеции с местным инструктором.

На место вылетели два вертолета из соседней Швейцарии, а также вертолеты австрийской службы скорой помощи и полиции. Четыре лыжника были найдены погибшими, пятого медики пытались реанимировать, но скончался. Еще одного участника группы госпитализировали.

В компании-операторе местной канатной дороги журналистам сказали, что в момент схода лавины на склоне была только одна группа. Эксперты предположили, что сход снежной массы могли вызвать сами лыжники.

Krone отметила, что в Тироле 4 февраля сошло необычайно много лавин - 13 до раннего вечера. По данным ORF, за день их сошло 50. В районе города Зельден под завал попали еще пять лыжников, но они смогли выбраться оттуда самостоятельно.