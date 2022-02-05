Лавины в Австрии за сутки унесли жизни девяти человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Австрии в результате схода нескольких лавин за последние 24 часа погибли девять человек, сообщило в субботу агентство Associated Press.

По данным полиции, в трех разных несчастных случаях погибли восемь человек - в Форарльберге и Тироле. В одном из этих инцидентов погибли подданные Швеции и их австрийский проводник. Власти Тироля сообщили о гибели одного человека в результате схода лавины, еще один пропал без вести.

Власти предупредили любителей зимнего отдыха в горах о том, что риск схода лавин все еще сохраняется.