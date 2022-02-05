Российские военные провели в Таджикистане учение с ПТРК "Корнет"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база провела тренировку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" в горной местности, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в субботу.

Как рассказали в пресс-службе округа, в ходе практических занятий на горном полигоне "Ляур" расчеты ПТРК "Корнет" российской военной базы выполнили развертывание, поиск, захват цели, а также смену огневых позиций.

Отмечается, что расчеты ПТРК "Корнет" также условно поразили мишени, имитирующие бронированную и легкую колесную технику условного противника.

В ЦВО уточнили, что личный состав противотанкового подразделения российской военной базы прошел переобучение на недавно поступившие в соединение "Корнеты" в профильном учебном центре Минобороны РФ в Саратовской области.

ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м.

Как сообщал "Интерфакс", противотанковые комплексы "Корнет" прошли проверку в боевых условиях в ходе сирийской кампании.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.