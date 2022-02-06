Германия заявила, что может увеличить численность своих военных в Литве

Берлин отказался удовлетворить запрос Киева о военных поставках

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Германия не исключает возможности развертывания дополнительного воинского контингента в Литве, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

"В принципе, дополнительные войска доступны в качестве подкрепления, и в данный момент мы ведем переговоры с Литвой, чтобы выяснить, что именно имело бы смысл в этом отношении", - сказала она медиагруппе Funke.

Министр отметила, что Германия "уже вносит важный вклад" в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.

Так называемые "боевые группы НАТО", возглавляемые Соединенными Штатами, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить противника в случае нападений в регионе и выиграть время для прибытия подкрепления из стран альянса.

Соединенные Штаты объявили о направлении дополнительно около 3 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО в Польше и Румынии. Лондон сообщил, что рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии до 1,8 тыс. уже в феврале. В настоящее время четыре многонациональных боевых подразделения НАТО общей численностью около 5 тыс. военнослужащих развернуты в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Вместе с тем, Ламбрехт вновь исключила возможность поставок оружия Киеву. Ранее посольство Украины в Германии направило список с конкретными запросами в министерства иностранных дел и обороны в Берлине. В него вошли системы противоракетной обороны, средства радиоэлектронной борьбы, очки ночного видения, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и военные машины скорой помощи - оборудование, которого, в частности, уже не хватает в вооруженных силах Германии.