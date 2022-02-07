В Бухаре освобожден из-под ареста россиянин, задержанный в аэропорту с дроном

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Узбекистане освобожден из-под домашнего ареста гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля с незарегистрированным квадракоптером, сообщило в понедельник посольство РФ.

После освобождения из-под домашнего ареста он планирует 9 февраля вернуться в Новосибирск. "Выражаем признательность узбекской стороне за оперативность в решении данного вопроса", - говорится в сообщении, размещенном Telegram-канале дипмиссии.

Российский блогер Лымарь был задержан 2 февраля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары после того, как в его вещах нашли дрон.

Отмечается, что несмотря на то, что вес беспилотного летательного аппарата не превышает 250 граммов в устройстве установлено фото- видео-оборудование, что исключает его из ряда БПЛА, для которых не требуется разрешение на его ввоз и использование в Узбекистане, указали в агентстве гражданской авиации (Узавиация) при министерстве транспорта республики.

В ведомстве уточнили, что в связи с увеличением спроса со стороны иностранных туристов и представителей зарубежных СМИ и в целях развития въездного туризма власти упростили порядок выдачи разрешений на временный ввоз и использование на территории Узбекистана БПЛА для подготовки фото- и видео-материалов о туристическом потенциале республики.

Упрощенный порядок выдачи разрешений предусматривает официальное обращение иностранного гражданина в одно из определенных министерств или ведомств или через электронную платформу Агентства "Узавиация" для получения разрешения на временный ввоз и использование БПЛА на территории Узбекистана, отметили в Узавиации.