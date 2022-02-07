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Глава МИД ФРГ рассказала о целях визита на Украину

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник вылетает в Киев, где намерена поддержать руководство Украины в его противостоянии с Россией.

"В ходе моего визита в Киев я еще раз однозначно подчеркну, где мы находимся: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7 безусловно мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. Вместе мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путем конкретных, жестких мер", - заявила Бербок журналистам перед вылетом в Киев.

По словам Бербок, дипломатические усилия должны помогать мирным способом решать конфликты. "Одновременно с этим нам понятно, что стоит на кону, когда мы видим разворачивание российских сил в приграничной к Украине области, военные маневры, другие угрозы и провокации", - сказала глава МИД, добавив, что речь идет "не больше и не меньше, как о мире в Европе".

Бербок также сообщила, что хочет составить впечатление о ситуации в Донбассе. "Поэтому в дополнение к политическим переговорам с президентом (Владимиром - ИФ) Зеленским и главой МИД (Дмитрием - ИФ) Кулебой я поеду на линию разграничения в восточной Украине. Я выслушаю жителей, и из первых рук получу картину их впечатлений и беспокойств с тем, чтобы принять это во внимание в ходе дальнейших политических переговоров", - сказала Бербок.

"Они (жители Украины - ИФ) живут в постоянном страхе дальнейшей эскалации, пытаются в безнадежном гуманитарном положении пережить очередную зиму, им не хватает перспектив - все это в центре Европы", - заявила глава МИД.

Германия Анналена Бербок Украина

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