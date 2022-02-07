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В ЕС призвали РФ отказаться от "неоправданной концентрации" войск у границ с Украиной

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петр Стано заявил о неоправданности концентрации войск РФ вблизи границы с Украиной.

"Нет никаких причин для такой российской военной концентрации. Украина не представляет никакой угрозы, и ни мы, европейцы, ни западные страны ничего не сделали, чтобы создать такое ощущение неопределенности или опасности, которое, похоже, проявляется со стороны России", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, 27 государств ЕС едины в том, что "неоправданная концентрация должна быть прекращена". "Какими бы ни были причины этого массового скопления войск на границе, оно неоправданно. Таково мнение наших стран", - заявил Стано.

Он не разделил сомнений в значимости роли Борреля в урегулировании украинского кризиса, указав, что высокий представитель ЕС регулярно поддерживал контакты с партнерами, почти каждый день общаясь с министрами иностранных дел государств ЕС и других стран.

Он напомнил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам и в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза стороны договорились, что Боррель будет ключевой фигурой по координации вопросов урегулирования украинского кризиса между Евросоюзом, НАТО, ОБСЕ и другими партнерами, вовлеченными в процесс. По мнению пресс-секретаря, это ясное определение роли высокого представителя ЕС в данном урегулировании.

Страны Запада последние недели выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

Украина ЕС

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