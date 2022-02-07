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Германия увеличит свой контингент в Литве на 350 солдат

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала, что ФРГ усилит участие в миссии НАТО в Литве и повысит свой контингент на 350 солдат.

"Таким образом мы усилим наш вклад на восточном фланге НАТО и дадим четкий сигнал решительности", - сказала она в понедельник в ходе посещения полигона в Мюнстере, ее цитируют немецкие СМИ.

По словам Ламбрехт, солдаты направятся в Литву в течение ближайших дней.

В настоящее время в Литве, которая входит в НАТО с 2004 года, находится около 500 немецких солдат. Германия, помимо этого, участвует в регулярном наблюдении за воздушным движением в странах альянса и в Румынии.

Германия НАТО Литва Кристин Ламбрехт

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