КНДР в 2022 году на треть увеличит финансирование противоэпидемических мероприятий

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство КНДР планирует в 2022 году увеличить расходы на противоэпидемическую работу на треть, сообщает ЦТАК.

В воскресенье и понедельник в Пхеньяне состоялась шестая сессия Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва.

Во время встречи официальные лица КНДР решили увеличить расходы на "чрезвычайно-противоэпидемическую работу на 33,3 % по сравнению с прошлым годом", отмечает ЦТАК.

"Впервые в государственном бюджете присутствует раздел расходов для реагирования на глобальный кризис в здравоохранении, включая кризис злокачественной пандемии" COVID-19. На экономическом фронте участники сессии пообещали приложить усилия для реализации пятилетнего плана развития страны и "внести очевидные изменения в развитие экономики и повышение уровня жизни людей", - подчеркивает агентство.

По сообщению ЦТАК, в этом году кабинет министров "будет тщательно заниматься экономической организацией и руководить общим экономическим развитием страны, уделяя особое внимание соблюдению принципа приоритета металлургической и химической промышленности".

КНДР заявила, что ее "общий годовой план промышленного производства был выполнен на 148%" в прошлом году, несмотря на "постоянные санкции враждебных сил и мировой кризис в области здравоохранения".

При этом уточняется, что расходы страны на оборону "для дальнейшего укрепления средств военного сдерживания как в количественном, так и в качественном отношении" составили 15,9% от общего объема расходов в прошлом году и остались неизменными в этом году.

В нынешней сессии лидер КНДР Ким Чен Ын участия не принимал.