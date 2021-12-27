Сеул призвал Пхеньян к диалогу и сотрудничеству в новом году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство по делам объединения двух Корей призвало КНДР начать новый год с шага к диалогу и сотрудничеству, сообщает "Ренхап".

"Мы надеемся, что Северная Корея начнет новый год, открыв двери для диалога с международным сообществом, и сделает шаг вперед для взаимодействия и сотрудничества", - заявил представитель министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чу на регулярном брифинге для прессы.

Отмечается, что данное заявление было сделано в преддверии пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое должно состояться "в последней трети декабря". На нем, согласно государственным СМИ КНДР, планируется "обсудить и принять решение о планах работы на новый год".

Обычно такое заседание проходит с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ядерные переговоры между Северной Кореей и США зашли в тупик после провала саммита в Ханое в 2019 году. Пхеньян по-прежнему не реагирует на предложения о переговорах, требуя от Вашингтона сначала отказаться от "двойных стандартов" и "враждебной политики".