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Почти 50 тыс. новых случаев заражения COVID зарегистрировали в Южной Корее за сутки

Отмечается, что это новый антирекорд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее - почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает информационное агентство "Ренхап".

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за сутки зарегистрировано 49 тыс. 567 новых случаев заражения COVID-19. В результате общее число случаев за время пандемии достигло 1 млн 131 тыс. 248.

Отмечается, что это новый антирекорд. Предыдущий рекордный максимум в 38 тыс. 689 случаев был зафиксирован в воскресенье.

При этом за минувшие сутки зарегистрирован 21 летальный случай. Уровень смертности составил 0,61%. По данным KDCA, число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 285 человек, что на 17 больше, чем днем ранее.

Органы здравоохранения предупредили, что к концу февраля число случаев заражения коронавирусом в сутки в стране может достичь 170 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея коронавирус

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