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Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Южной Корее превысило 90 тысяч

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных за сутки новых случаев заболевания COVID-19 в Южной Корее достигло рекордного максимума - свыше 90 тыс., сообщает Yonhap.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране зарегистрировано 90 443 новых случая заражения COVID-19, скончались 39 человек. По данным KDCA, уровень смертности составил 0,46%.

Днем ранее сообщалось о 57 164 случаях заражения.

Премьер-министр Ким Бу Гем на фоне роста случаев заболевания коронавирусом заявил, что в пятницу правительство примет решение о том, следует ли корректировать действующие правила социального дистанцирования.

"Мы должны принять решение после рассмотрения двух моментов - распространения "омикрона" (...) и ущерба средствам для существования людей, вызванным ужесточением антивирусных ограничений, которые действуют уже более двух месяцев", - сказал Ким Бу Гем во время совещания по реагированию на COVID-19.

В настоящее время людям разрешено собираться компаниями не более шести человек. Рестораны и кафе по всей стране работают до 21:00.

Ранее премьер-министр намекал на ослабление дистанционных ограничений таким образом, чтобы помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии, но не вызвать дальнейшего распространения вируса.

Хроника коронавируса. Февраль.

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На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

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