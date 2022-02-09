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Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ирак завершил выплату более чем $50 млрд компенсации ущерба за незаконное военное вторжение и оккупацию Кувейта в 1990-1991 годы.

Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, выступая на 16-й специальной сессии Компенсационной комиссии ООН по Ираку (ККООН), заявил, что "Россия, как и другие страны-члены СБ ООН приветствует неустанные усилия официального Багдада по выполнению своих международных обязательств по выплате заявителям, которым была присуждена компенсация".

"Именно такой ответственный подход позволил в начале прошлого месяца произвести выплаты в полном объеме, и теперь Ирак больше не должен переводить процентную долю поступлений от экспортных продаж нефти в Компенсационный фонд", - добавил он.

Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного гражданам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

СБ ООН первоначально определил, что в Фонд Ирак должен был отчислять 30% от экспорта нефти и нефтепродуктов, затем эта доля была уменьшена до 25%, а позже была сокращена до 5%.

Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в $352,5 млрд Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в $52,4 млрд. Согласно документам, среди получателей были и российские потерпевшие.

2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН ввела в отношении Ирака санкции. США и их союзники, получив мандат СБ ООН, провели операцию "Буря в пустыне", освободив Кувейт в феврале 1991 года.

Ирак Кувейт Геннадий Гатилов ООН США Буря в пустыне

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