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Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На аукционе Sotheby's неназванный покупатель приобрел за 3,16 млн фунтов ($4,3 млн) черный алмаз "Энигма" массой 555,55 карат, и заплатил за него криптовалютой, сообщает BBC News.

В доме Sotheby's имя победителя аукциона не назвали, однако после торгов известный любитель криптовалют, бизнесмен Ричард Харт в твиттере выложил видеообращение, в котором заявил, то алмаз купил он.

Человеку, который решил выставить "Энигму" на продажу, алмаз принадлежал около 20 лет и нигде в этот период не выставлялся.

"Энигма" - алмаз, по массе сопоставимый с бананом, относится к редкой разновидности "карбонадо", отмечает ВВС. До сих пор их крайне редко находили в Бразилии и Центральной Африке. Поскольку они содержат минерал осборнит, который встречается почти исключительно в метеоритах, есть версия их космического происхождения. ВВС также напоминает, что считается, что черные алмазы возникли на Земле в период от 2,6 до 3,2 млрд лет тому назад, до появления динозавров.

Sotheby's Энигма Ричард Харт

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