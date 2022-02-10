Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На аукционе Sotheby's неназванный покупатель приобрел за 3,16 млн фунтов ($4,3 млн) черный алмаз "Энигма" массой 555,55 карат, и заплатил за него криптовалютой, сообщает BBC News.
В доме Sotheby's имя победителя аукциона не назвали, однако после торгов известный любитель криптовалют, бизнесмен Ричард Харт в твиттере выложил видеообращение, в котором заявил, то алмаз купил он.
Человеку, который решил выставить "Энигму" на продажу, алмаз принадлежал около 20 лет и нигде в этот период не выставлялся.
"Энигма" - алмаз, по массе сопоставимый с бананом, относится к редкой разновидности "карбонадо", отмечает ВВС. До сих пор их крайне редко находили в Бразилии и Центральной Африке. Поскольку они содержат минерал осборнит, который встречается почти исключительно в метеоритах, есть версия их космического происхождения. ВВС также напоминает, что считается, что черные алмазы возникли на Земле в период от 2,6 до 3,2 млрд лет тому назад, до появления динозавров.
#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8— Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022