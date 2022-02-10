США примут саммит АТЭС в 2023 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в США, сообщает Белый дом.

"Мы гордимся тем, что Соединенные Штаты проведут у себя саммит АТЭС в 2023 году, и подчеркиваем нашу приверженность продвижению справедливой и открытой торговли, повышению американской конкурентоспособности, а также обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По данным Псаки, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предложили принять в США саммит АТЭС, поскольку Вашингтон уделяет особое внимание "расширению и углублению экономических связей в регионе".

Представитель Белого дома отметила, что министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай вместе работают над разработкой экономической программы, которая определит общие цели Вашингтона и партнеров по АТЭС по главным вопросам, в том числе по содействию развитию торговли, стандартам цифровой экономики, устойчивости цепочек поставок и чистым источникам энергии.