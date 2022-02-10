В Париже и Брюсселе запретили протестные "конвои свободы"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Парижская полиция намерена не допустить в ближайшие выходные массовой акции водителей грузовиков и легковых автомобилей - "конвоев свободы", - планируемой в регионе Иль-де-Франс по примеру аналогичного движения в Канаде против санитарных ограничений.

Префект полиции объявил о запрете этого "автопробега", организаторы которого намеревались колоннами автомобилей из разных городов страны "блокировать столицу" еще с пятницы, и распорядился о принятии соответствующих мер, чтобы не допустить нарушения его приказа, сообщила в четверг газета Le Figaro.

"Будут выставлены специальные подразделения..., чтобы не допустить блокировки дорожных трасс, штрафовать и задерживать нарушителей этого запрета", - цитирует издание коммюнике полиции.

В этом уведомлении сообщается, что организаторам запрещенной манифестации грозит до полугода тюрьмы и штраф в 7,5 тыс. евро. Участники будут оштрафованы на 135 евро.

Бельгийские СМИ сообщают в четверг, что "конвой свободы" запрещен и в Бельгии федеральными властями и руководством Брюсселя и столичного региона. Полиция предпримет меры, не позволяющие блокировать дороги, в ответ на раздающиеся в стране призывы направиться колоннами автомашин в столицу Бельгии и Евросоюза.

Протесты в Канаде в форме "конвоев свободы", в том числе и в столице страны Оттаве, начались после того, как 15 января правительство обязало всех невакцинированных канадских водителей фур, кто ездит через границу Канады и США, отправляться на карантин по возвращении в страну. Со временем канадские дальнобойщики стали требовать вообще отмены всех мер против COVID-19 в их стране. Акция набрала популярность: водителей фур в Канаде теперь поддерживают и многие другие жители страны.