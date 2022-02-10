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Лавров пообещал выверенный и жесткий ответ на возможные новые санкции Лондона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 10 февраля с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Элизабет Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги Британии в отношении России, сообщает МИД РФ.

"Лавров особо отметил, что, как и прежде, любые недружественные шаги британской стороны не останутся без адекватного пропорционального ответа, но это не наш выбор. Подчеркивалось, что инициированный Лондоном кризис в двусторонних отношениях обесценивает значение диалога с англичанами по международной тематике", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В нем подчеркивается, что "возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии".

"Наш ответ будет выверенным и жестким", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что главе британского МИД "было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства не может не сказываться негативным образом на российско-британских отношениях". "Отмечено, что непрекращающиеся попытки британцев вмешиваться в наши внутренние дела и дела сопредельных с нами государств неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - говорится в сообщении.

"При этом принципиальный конструктивный подход России остается неизменным - мы готовы к сотрудничеству с зарубежными партнерами, в т.ч. Великобританией, настолько, насколько они намерены развивать отношения с нашей страной. Выбор за Лондоном", - заявляют в МИД РФ.

Великобритания остается активным сторонником антироссийских санкций Запада. Так, в конце января британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц.

"Этот пакет санкций, который мы разрабатываем в законодательном порядке, будет готов к 10 февраля, так что мы сможем вводить широкомасштабные санкции в различных категориях, которые действительно затрагивают любого, кто предоставляет стратегическую или экономическую поддержку российским властям", - заявляла ранее Трасс.

По ее словам, в случае нападения РФ на Украину британские санкции в отношении Москвы будут направлены против лиц, связанных с российскими властями. По ее словам, это будет "самый жесткий санкционный режим против России", который когда-либо вводил Лондон.

МИД РФ Сергей Лавров Великобритания Лиз Трасс

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