Великобритания утвердила правила, позволяющие вводить более масштабные санкции против РФ

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании утвердило в четверг обновленный вариант санкционного режима против РФ, что позволит Лондону вводить масштабные меры в случае вторжения России на Украину, сообщают британские СМИ.

Министр по делам Европы Джеймс Клеверли поставил подпись под серией новых правил, добавленных в уже существовавший закон, регулирующий закон о санкциях.

"Теперь Великобритания имеет возможность санкционировать не только тех, кто имеет прямое отношение к дестабилизации на Украине, но и структуры, связанные с российскими властями, а также - компании, которые важны для российского руководства с экономической или стратегической точки зрения", - отметили в МИД Великобритании.

В сообщениях отмечается, что Лондон не назвал тех, кто может попасть под новые меры, но предупредил, что все сделано для того, чтобы иметь возможность быстро вводить ограничительные меры.

Британские власти, при этом, очертили сферы экономики РФ, на которые может распространяться новый санкционный режим. Это химическая промышленность, строительная сфера, оборонный сектор, электроника, энергетика, добыча полезных ископаемых, сферы финансов, цифровых технологий, транспорта, коммуникаций, СМИ.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что новый санкционный режим будет готов к 10 февраля. Для завершения процесса утверждения санкционного режима, по нему еще должен проголосовать парламент. The Guardian отмечает, что там не смогут рассмотреть документ до завершения парламентских каникул 20 февраля. При этом в британском внешнеполитическом ведомстве заверяют, что в случае необходимости дополнительные санкции можно будет ввести, не дожидаясь голосования.

Находящиеся в оппозиции лейбористы раскритиковали правительство консерваторов за то, что оно утвердило свой вариант санкционного режима, не дождавшись, пока его изучит парламент. Так, депутат-лейборист Крис Брайант заявил, что, по его мнению, применять санкционный режим на практике все же будет невозможно до тех пор, пока за него не проголосуют в парламенте. Теневой министр иностранных дел, лейборист Дэвид Лэмми, со своей стороны заявил, что "лейбористы заслуживают возможности тщательно изучить и обсудить эти меры".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 10 февраля с Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги Британии в отношении России.