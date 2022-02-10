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Действия демонстрантов на границе между Канадой и США затрудняют работу автозаводов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Из-за блокады на мосту Амбассадор на границе Канады и США несколько заводов Ford, Toyota, General Motors и Stellantis приостановили или сократили производство, сообщает в четверг Associated Press.

В компании Toyota заявили, что на трех канадских заводах не будет возможности производить что-либо до конца этой недели из-за нехватки запчастей. В заявлении компания пояснила, что причина такого решения - сбои в цепочке поставок, погодные условия и проблемы, связанные с пандемией, остановки произошли через несколько дней после начала блокады в понедельник.

В Ford сообщили, что завод по производству двигателей в городе Уинсор в штате Онтарио, который приостановил работу в связи с нехваткой частей в среду вечером, в четверг возобновил производство. Но еще два завода в городе Оквилл в том же штате работают не на полную мощность.

"Проблемы в районе моста, соединяющего Детройт и Уинсор, наносят ущерб клиентам, работникам, поставщикам, сообществам и компаниям на обеих сторонах границы. Мы надеемся, что эта ситуация решится быстро, потому что это может серьезно повлиять на всех автопроизводителей в США и Канаде", - говорится в заявлении компании.

Также на территории США компания General Motors отменила вторую смену в среду и первую смену в четверг на своем заводе по производству внедорожников недалеко от города Лансинг в штате Мичиган.

В Stellantis заявили, что все заводы в четверг работали, но дефицит деталей из-за организованной демонстрантами блокады вынудил компанию сократить смены на нескольких предприятиях.

Уже четвертый день длится блокада на мосту Амбассадор, в которой участвуют преимущественно люди на пикапах. Мост соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в штате Онтарио. Протестующие полностью перекрыли въезд в Канаду, движение в сторону США частично сохранилось. Именно через этот мост проходит 25% всей торговли между двумя странами.

Демонстранты протестуют против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывают правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными.

Канада США

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