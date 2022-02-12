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В Канаде суд постановил прекратить блокаду моста грузовиками на границе с США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Канаде суд вынес постановление суда о прекращении блокировки дальнобойщиками пересечения границы с США. Об этом сообщает BBC News.

В миреВ канадской провинции Онтарио объявили ЧС из-за протестов дальнобойщиковЧитать подробнее

Судебный запрет, одобренный Верховным судом Онтарио, вступил в силу в пятницу.

Мост Амбассадор, соединяющий Виндзор (провинция Онтарио) с Детройтом (штат Мичиган) заблокирован в течение пяти дней из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Судебный запрет был подан городом Виндзор и Ассоциацией производителей автозапчастей. Они утверждают, что теряют до $50 млн в день из-за блокировки пересечения границы.

Следуя постановлению суда, полиция Виндзора выступила с заявлением, чтобы "донести до демонстрантов четкое понимание того, что блокирование пересечения границы является уголовным преступлением". Полиция добавила, что в противном случае это может привести к конфискации транспортных средств и невозможности въезда в США.

Ранее власти канадской провинции Онтарио в пятницу ввели режим ЧС в связи с протестами дальнобойщиков в столице страны Оттаве и на границе с США. Премьер провинции Даг Форд заявил, что созывает заседание кабмина Онтарио, чтобы "срочно принять постановления, которые четко прояснят, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и оказанию услуг являются незаконными, и предусматривают наказания".

Протестующие, в том числе демонстранты, блокирующие центр канадской столицы Оттавы, выступают против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывают правительство уйти в отставку несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными.

Канада

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