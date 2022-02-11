В ЕС сообщили, что финпомощь Украине направлена на поддержку в случае эскалации ситуации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года финансовая помощь на более чем 17 млрд евро направлена на модернизацию, демократизацию, но также для поддержки в случае эскалации ситуации, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы выделили эту сумму Украине, чтобы помочь ей укрепить свою устойчивость и противостоять агрессии", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, что Украина получила беспрецедентную финансовую помощь, не сравнимую, например, с такими странами гуманитарной катастрофы, как Йемен, в то время как доклад Европейской счетной палаты сообщает о высокой коррупции на Украине на всех эшелонах власти - экономической, юридической и других.

"Что касается доклада счетной палаты, и мы уже говорили об этом неоднократно: конечно, это важная тема для Европейского союза, который хочет быть уверен, что государственные средства, деньги европейских налогоплательщиков правильно используются", - ответил Стано.

По его словам, "это часть наших ежедневных контактов с украинскими властями". "Если есть лакуны, которые доказаны, выявлены, мы работаем, чтобы устранить их и быть уверенными, что вся наша работа с Украиной соблюдает наши правила, руководящие линии и приносит решения украинскому народу", - объяснил представитель Борреля.

По его заверению, ЕС много сделал для устранения коррупции в контактах с украинским правительством.

"Это действительно ежедневные контакты по вопросам, связанным с реализацией соглашения об ассоциации, и в более широком плане - по продвижению реформ на Украине", - продолжил пресс-секретарь.

Говоря о примере с Йеменом, Стано призвал не забывать, что "для Европейского союза Украина - непосредственный сосед". "И эта страна дестабилизирована. (...) Конечно, интерес Европейского союза в том, чтобы позаботиться о нашем соседе, стратегическом партнере, потому что речь идет о нашем соседстве и нашей безопасности", - сказал представитель Борреля.

Он заверил, что ЕС будет продолжать помогать пострадавшим и в других конфликтах.

"Но когда конфликт происходит у наших дверей, мы должны действовать и помогать жертвам нарушений международного права", - заявил Стано.