Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 406 050 003+2 790 478

В ЕС сообщили, что финпомощь Украине направлена на поддержку в случае эскалации ситуации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года финансовая помощь на более чем 17 млрд евро направлена на модернизацию, демократизацию, но также для поддержки в случае эскалации ситуации, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В миреЕврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евроЧитать подробнее

"Мы выделили эту сумму Украине, чтобы помочь ей укрепить свою устойчивость и противостоять агрессии", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, что Украина получила беспрецедентную финансовую помощь, не сравнимую, например, с такими странами гуманитарной катастрофы, как Йемен, в то время как доклад Европейской счетной палаты сообщает о высокой коррупции на Украине на всех эшелонах власти - экономической, юридической и других.

"Что касается доклада счетной палаты, и мы уже говорили об этом неоднократно: конечно, это важная тема для Европейского союза, который хочет быть уверен, что государственные средства, деньги европейских налогоплательщиков правильно используются", - ответил Стано.

По его словам, "это часть наших ежедневных контактов с украинскими властями". "Если есть лакуны, которые доказаны, выявлены, мы работаем, чтобы устранить их и быть уверенными, что вся наша работа с Украиной соблюдает наши правила, руководящие линии и приносит решения украинскому народу", - объяснил представитель Борреля.

По его заверению, ЕС много сделал для устранения коррупции в контактах с украинским правительством.

"Это действительно ежедневные контакты по вопросам, связанным с реализацией соглашения об ассоциации, и в более широком плане - по продвижению реформ на Украине", - продолжил пресс-секретарь.

Говоря о примере с Йеменом, Стано призвал не забывать, что "для Европейского союза Украина - непосредственный сосед". "И эта страна дестабилизирована. (...) Конечно, интерес Европейского союза в том, чтобы позаботиться о нашем соседе, стратегическом партнере, потому что речь идет о нашем соседстве и нашей безопасности", - сказал представитель Борреля.

Он заверил, что ЕС будет продолжать помогать пострадавшим и в других конфликтах.

"Но когда конфликт происходит у наших дверей, мы должны действовать и помогать жертвам нарушений международного права", - заявил Стано.

Петер Стано ЕС Украина

Новости по теме

Новости

CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

В ДНР сочли, что работа СММ ОБСЕ будет парализована в случае отзыва США своих наблюдателей

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

"Молдовагаз" заявил, что заплатил "Газпрому более трети суммы текущих платежей за газ

Пентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ США

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

В Белоруссии объяснили блокировку российского издания TJ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });