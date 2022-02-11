МИД РФ отказался принять коллективный ответ Запада по неделимости безопасности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия не может принять "коллективный" ответ Запада на свой запрос по вопросу неделимости безопасности и ждет развернутого ответа от каждого адресата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", - отметила она. Текст ее ответа на вопрос СМИ размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, "предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет". "Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности", - сказала дипломат.

Она добавила, что Москва продолжит добиваться выполнения принципа неделимости безопасности. "НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем. Как и то, что нам, по сути, предлагают новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности", - говорится в ответе Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать письменную реакцию НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности.

"Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия-НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским "Комплексом мер" по Украине, надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере. Будем этого добиваться", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

"В принятых на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года четко и недвусмысленно записано, что "ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ", - напомнила она.