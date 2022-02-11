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Песков надеется, что западные политики неумышленно допускают оговорки по теме Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле выразили надежду, что оговорки западных политиков по теме урегулирования на Украине не являются умышленными, но полагают, что они ведут к непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

"Давайте называть оговорки оговорками, надеяться до последнего, что речь идет об оговорках", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Но то, что ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста Минского комплекса мер, это очевидно", - отметил он.

"Отсюда такие оплошности, неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов", - полагает Песков.

По его словам, в этом же кроется причина "неспособности очень квалифицированных высокопоставленных политсоветников глав государств "нормандской четверки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание".

По его словам, "Россия будет проактивно отстаивать наши интересы, терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".

Отвечая на вопрос, возможны ли какие-то претензии в адрес политиков, допустивших такого рода ляпы, Песков сказал: "Оговорки оговоркам рознь, все люди, и давайте не будем излишне это экзальтировать". "Но действительно бывают ситуации, когда речь идет о сознательных оговорках, тогда российская сторона не хранит молчание, активно отстаивает наши интересы", - добавил он.

При этом Песков признал, что и у президента РФ Владимира Путина бывают оговорки. "Все люди. Может быть, по столь серьезным поводам не бывает, но оговорки бывают у всех", - сказал Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два дипломатических источника сообщала, что в ходе закрытой части переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отнесла к Украине Воронежскую и Ростовскую области России. В ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, "которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах".

Это не первая подобная оговорка со стороны западных политиков. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала восточную Украину с Крымом. В интервью телеканалу "Би-би-си уорлд ньюс америка" она заявила, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, однако пресс-служба миссии потом уточнила, что речь шла об областях на востоке Украины.

Дмитрий Песков Украина Великобритания Лиз Трасс

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