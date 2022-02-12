Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:50Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 406 050 003+2 790 478

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон получил анкету от столичной полиции в рамках расследования вечеринок на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время локдауна, сообщает BBC News.

Полиция разослала анкету по электронной почте более чем 50 людям.

Представитель Даунинг-стрит подтвердил, что с премьер-министром связалась полиция по поводу списка вопросов, и что министр "ответит на них, как это того требует".

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения. Несколько сторонников тори призвали его уйти в отставку.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился в состоянии строгого локдауна. Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании и поставила под сомнение будущее Джонсона как политика.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Борис Джонсон

Новости

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

В ДНР сочли, что работа СММ ОБСЕ будет парализована в случае отзыва США своих наблюдателей

В НАТО выступили за продолжение диалога с Россией

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

"Молдовагаз" заявил, что заплатил "Газпрому более трети суммы текущих платежей за газ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });