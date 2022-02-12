Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон получил анкету от столичной полиции в рамках расследования вечеринок на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время локдауна, сообщает BBC News.

Полиция разослала анкету по электронной почте более чем 50 людям.

Представитель Даунинг-стрит подтвердил, что с премьер-министром связалась полиция по поводу списка вопросов, и что министр "ответит на них, как это того требует".

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения. Несколько сторонников тори призвали его уйти в отставку.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился в состоянии строгого локдауна. Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании и поставила под сомнение будущее Джонсона как политика.