Азербайджан отправил в Россию 1 тыс. тонн хурмы на поезде "Агроэкспресс"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Из Азербайджана в субботу отправился в Россию первый грузовой поезд в рамках проекта "Агроэкспресс".

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию, в рамках проекта "Агроэкспресс" стала плодоовощная продукция, а именно хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", торжественная церемония отправки состава состоялась на станции Ладжат города Худат (на границе с РФ).

Состав состоит из 17 вагонов с грузом около 1 тыс. тонн свежей хурмы, уточнили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджано-Российском деловом Совете.

Проект "Агроэкспресс" позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике.

На церемонии было подчеркнуто, что на следующей неделе из Астары (юг Азербайджана) в РФ по транспортному коридору Север-Юг будет отправлен еще один состав в рамках проекта.

Как сообщалось ранее, Азербайджан к проекту "Агроэкспресс" присоединился в январе 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля 2021 года по итогам совещания с членами правительства дал поручение принять меры, направленные на увеличение объема ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. "Агроэкспресс" является одной из форм реализации данного поручения.