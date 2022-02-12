США перебросили в Румынию группу истребителей F-16

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Группа американских истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии прибыла в Румынию, сообщило Европейское командование США.

"Истребители F-16 Fighting Falcons, персонал и вспомогательное оборудование из состава 52-го истребительного авиакрыла с авиабазы Шпангдалем, Германия, будут использоваться для операций с авиабазы Фетешти", - говорится в сообщении.

Указывается, что переброска истребителей в Румынию произведена для "укрепления региональной безопасности во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины".

На авиабазе Фетешти уже дислоцированы итальянские истребители, которые осуществляют натовские патрульные полеты в районе Черного моря.

В четверг Соединенные Штаты также направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - сообщило Командование ВВС США в Европе.

Американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

По сообщению командования, помимо патрулирования американские самолеты будут отрабатывать с союзниками в регионе действия против воздушных и наземных целей.

Командование ВВС США в Европе также сообщило, что в четверг на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.