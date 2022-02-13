Более десяти человек пострадали в результате обрушения здания в Лондоне
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В результате частичного обрушения здания в столице Великобритании Лондоне пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы, сообщает служба скорой помощи Лондона.
"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.
Телеканал Sky News уточняет, что инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени (19:44 по московскому времени). По его данным, около 50 человек смогли сами выбраться из здания.
Firefighters are in attendance at a pub in #HackneyWick where a mezzanine floor has collapsed. Crews are working with colleagues from @Ldn_Ambulance and @metpoliceuk and have rescued eight people from the building https://t.co/Wogtk7Gfzj pic.twitter.com/UgQnNNCOzK— London Fire Brigade (@LondonFire) February 12, 2022