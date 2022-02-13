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Более десяти человек пострадали в результате обрушения здания в Лондоне

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В результате частичного обрушения здания в столице Великобритании Лондоне пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы, сообщает служба скорой помощи Лондона.

"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.

Телеканал Sky News уточняет, что инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени (19:44 по московскому времени). По его данным, около 50 человек смогли сами выбраться из здания.

Великобритания Лондон

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