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В Йемене похищены сотрудники ООН

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик подтвердил сообщения СМИ о похищении в Йемене пятерых сотрудников всемирной организации.

"Нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не собираемся комментировать", - заявил он, не приведя подробностей.

Ранее СМИ со ссылками на йеменских чиновников сообщили, что подозреваемые в связях с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) боевики похитили пятерых сотрудников ООН на юге Йемена.

Они были захвачены в провинции Абьян в пятницу вечером и увезены в неизвестном направлении. Среди похищенных - четыре йеменца и один иностранец.

Представитель координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Рассел Гики заявил, что "Организация Объединенных Наций находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить их освобождение".

Йемен ООН

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