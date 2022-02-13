Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Женщины. ФиналПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 12 февраляЗаразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 410 176 062+1 720 227

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек
Фото: Ravi Batra / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 410 242 868, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 810 840 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 707 349 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 919 255.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 631 421, а число умерших от последствий заражения вирусом - 508 655.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 434 286 человек, из них скончались 638 346.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 747,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 822 человека, Индии - 363, Бразилии - 2 968.

Хроника коронавируса. Февраль.

10
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.
Коронавирус

Новости

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Британский министр обороны считает вероятным и вторжение РФ на Украину, и деэскалацию

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине

Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае нападения РФ на Украину

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });