Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 410 242 868, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 810 840 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 707 349 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 919 255.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 631 421, а число умерших от последствий заражения вирусом - 508 655.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 434 286 человек, из них скончались 638 346.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 747,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 822 человека, Индии - 363, Бразилии - 2 968.