Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

Полиция Парижа взяла под стражу 81 участника "конвоя свободы"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - После запрещенной властями субботней акции протеста "конвой свободы", направленной против антикоронавирусных мер, в Париже под стражу взят 81 участник этой манифестации, сообщает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что силы порядка накануне произвели в общей сложности 97 задержаний. На 513 протестовавших против антикоронавирусных ограничений составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

Парижская префектура полиции предупредила, что в воскресенье будет сохранять в готовности личный состав и спецсредства, привлеченные для препятствования участникам этой автомобильной акции блокировать движение во французской столице.

Всего с пятницы по понедельник префектура мобилизовала около 7,5 тыс. полицейских и жандармов.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье полиция продолжала рассеивать и задерживать последних сопротивлявшихся действиям властей по прекращению акции.

Как сообщалось, во второй половине дня в субботу более сотни автомашин, кэмпинг-каров и мотоциклов, несмотря на попытки противодействия со стороны полиции, сумели добраться до Елисейских полей и блокировать движение вокруг Триумфальной арки на площади Этуаль. Силы порядка применили против манифестантов слезоточивый газ и приступили к эвакуации их транспортных средств.

В ходе акции к противникам "вакцинных пропусков" и санитарных ограничений присоединились несогласные с политикой президента Эмманeэля Макрона и представители протестного движения "желтых жилетов".

Новая для Франции форма протеста "конвой свободы" образовалась по примеру протестных действий канадских водителей-дальнобойщиков, парализовавших столицу Оттаву из-за несогласия с антикоронавирусными мерами правительства.

Коронавирус Франция Бельгия

Новости

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Британский министр обороны считает вероятным и вторжение РФ на Украину, и деэскалацию

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });