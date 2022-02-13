Штайнмайер переизбран президентом Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd Von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии на второй срок, прямую трансляцию голосования провел сайт бундестага.

Результаты выборов объявила спикер парламента Бербель Бас.

Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок 28 мая 2021 года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СвДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, дипломат и политик уже тогда заручился поддержкой большинства в бундестаге и бундесрате - это две палаты, которые составляют в ФРГ в Федеральное собрание.

Президента Германии выбирают на срок в пять лет.