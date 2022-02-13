Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о выделении около $600 млн страховым компаниям в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов в украинском воздушном пространстве.

"Объем резервного фонда Госбюджета увеличен на 16,6 млрд грн (около $600 млн - ИФ). Средства (...), в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", - отмечается в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

Уточняется, что выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее чем 23 воздушных судов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в телеграме, что решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок страны и гарантировать возвращение украинских граждан.

"Сегодняшнее решение - это сигнал для международного сообщества, что Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме.

Ранее в воскресенье украинские власти заявили, что не планируют приостанавливать воздушное движение и работают над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Как сообщили в министерстве инфраструктуры Украины в воскресенье, информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, и соответствующее решение не принималось.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации", - подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В министерстве добавили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и на рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее источник в Мининфраструктуры сообщал, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве на государственном уровне, однако о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.

В воскресенье народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники рассказал, что воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов.