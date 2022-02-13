Украина рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.

Как сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак на своей Facebook-странице в воскресенье, уже с понедельника авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов в течение определенного промежутка времени над этой зоной, заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

"Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!" - подчеркнул он.