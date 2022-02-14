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Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Зарубежные авиакомпании, несмотря на слухи о возможном обострении военного конфликта между РФ и Украиной, продолжают полеты в Киев, следует из данных сайта аэропорта "Борисполь".

Аэропорт работает в штатном режиме, "практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений", говорится в сообщении "Борисполя". Исключение составляет нидерландская KLM, которая, по данным аэропорта, отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. Решение о приостановке полетов было принято после того, как МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал своим гражданам отказаться от посещения страны, сообщало ранее издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

Qatar Airways отменила рейс в понедельник, "поскольку он будет выполняться по расписанию на большем воздушном судне", отмечает "Борисполь". Flydubai с 14 по 28 февраля скорректировала время прибытия и отправления рейсов в Киев.

Опрошенные "Интерфаксом" зарубежные авиакомпании пока не отменяют полеты на Украину. "Рассматривается вопрос о приостановке предоставления услуг, но в настоящее время никакого решения принято не было", - сообщил представитель немецкой Lufthansa. "Вместе с властями мы постоянно следим за ситуацией на Украине и при необходимости вносим коррективы в наш план полетов", - сообщили в Austrian Airlines. "LOT Polish Airlines находится в постоянном контакте как с Министерством иностранных дел, местными дипломатическими представительствами, так и с авиационными регуляторами. Мы будем следовать всем рекомендациям учреждений, ответственных за гражданскую авиацию", - отметил представитель LOT. В airBaltic также сообщили, что "постоянно оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей".

Turkish Airlines пока тоже сохраняет полетную программу в города Украины, вместе с тем компания предложила своим пассажирам возврат и обмен билетов на рейсы с 13 по 28 февраля.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил ранее, что воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник из-за решения одной из британских страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. В министерстве инфраструктуры Украины позднее опровергли информацию о закрытии воздушного пространства страны. Там также пообещали поддержать авиаперевозчиков, предоставив "дополнительные финансовые гарантии".

Российские авиакомпании не выполняют полеты на Украину с октября 2015 года, после того, как страны ввели обоюдные санкции в отношении авиаперевозчиков.

Украина

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