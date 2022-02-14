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"Газпром нефть" перевела на юани расчеты за заправку самолетов в аэропортах Китая

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая, сообщила компания.

"Проект реализован в соответствии с решением межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству и призван увеличить интенсивность воздушных перевозок между двумя странами. До конца 2022 года "Газпром нефть" планирует перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах", - говорится в пресс-релизе.

Обслуживание российских авиаперевозчиков в 36 крупнейших аэропортах КНР осуществляет оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро". Компания в партнерстве с национальным топливным поставщиком в Китае производит заправку регулярных и чартерных рейсов 20 авиакомпаний России, среди которых - "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр". По итогам 2021 года совокупный объем реализации авиатоплива "Газпромнефть-Аэро" с учетом заправок китайских перевозчиков в российских аэропортах превысил 115 тыс. тонн. Стратегией развития авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" предусмотрено дальнейшее увеличение продаж топлива на российско-китайских маршрутах до более 200 тыс. тонн к 2025 году при восстановлении пассажиропотока между странами.

"Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона - одно из важнейших направлений реализации высокотехнологичной продукции "Газпром нефти". На сегодняшний день компания поставляет в страны АТР, в том числе в Китай, российские битумные материалы, моторные и индустриальные масла, осуществляет заправку самолетов "в крыло". Переход на взаиморасчеты в национальной валюте в крупнейших аэропортах КНР позволит не только укрепить сотрудничество с нашими китайскими партнерами, но и повысить эффективность финансовых операций", - приводятся в сообщении слова финансового директора "Газпром нефти" Алексея Янкевича.

Газпром нефть Китай

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