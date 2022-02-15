Глава МВД Украины призвал граждан страны вступать в ряды территориальной обороны

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский видит в территориальной обороне основу для защиты каждого населенного пункта и государства в целом.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, готово ли государство к безопасной эвакуации людей в случае боевых действий, Монастырский сказал: "Что касается эвакуации. Могу сказать, что, конечно, планы такие существуют на бумаге".

Вместе с тем, он заявил: "Но в первую очередь я бы призвал к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Это правильный ответ на любую угрозу, которая есть", - сказал он.

Министр выразил уверенность в том, что именно тероборона станет центром объединения в каждом населенном пункте и в государстве в целом, даст возможность быть "целостной основой для защиты"

"Тероборона может и должна стать делом каждого", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский добавил, что обсуждал с министром обороны возможность изменения квалификационных требований ко вступлению в ряды теробороны.

Говоря о противодействии возможному росту криминала в связи с внешними угрозами, министр выразил мнение о том, что предотвратить это сможет "активное присутствие полиции".

"Все, кто должен отвечать за безопасность, будут работать в усиленном режиме эти дни", - сказал глава МВД, напомнив о переходе сил ведомства на усиленный вариант несения службы.

Отвечая на вопрос о том, будет ли полиция задействована в помощи военным при боевых действиях, глава МВД сказал: "В первую очередь силы безопасности, к которым принадлежит полиция, должны не допустить сценарий дестабилизации... Но если вводится военное положение, то все силы безопасности и обороны поступают в распоряжение главнокомандующего, который определяет их место в обороне государства".

Ранее, в пятницу, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на Украине запланировали набрать 2 млн граждан в батальоны обороны. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ряда областных государственных администраций доукомплектовать Силы территориальной обороны в течение ближайших двух недель.